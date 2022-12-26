За фейерверки в Новый год могут задержать, а комендантский час отменять не будут – полиция

Полиция предостерегает украинцев от использования фейерверков, петард и прочей пиротехники в Новый год и напоминает, что комендантский час в праздничный период отменяться не будет. Об этом сказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он напомнил, что в Украине и до полномасштабного вторжения РФ была предусмотрена ответственность за нарушение порядка производства, хранение, продажу и использование пиротехники. Это прописано в ст. 195 прим. 6 Кодекса об административных правонарушениях (штраф от 595 до 1020 грн).

"Но нужно говорить о том, что это общие правила, которые существовали и раньше. Сейчас в государстве объявлено военное положение и, разумеется, что есть другие установленные ограничения", – сказал представитель полиции.

Он подчеркнул, что прежде всего речь идет о запрете на использование пиротехнических изделий, и такие решения сейчас принимаются на уровне военно-гражданских администраций. Сейчас, по его словам, преимущественное большинство областей уже приняли решения о таких запретах.

"Думаю, в ближайшие дни практически по всей территории государства будут приняты решения о запрете использования пиротехнических изделий", – сказал Белошицкий.

Он отметил, что сейчас такие нарушения могут квалифицироваться как мелкое хулиганство, что не исключает задержаний и "всего спектра ответственности".

Он также акцентировал на моральном аспекте – звуки пиротехники могут напугать и психологически повлиять на многих людей.

"Сейчас не то время, чтобы использовать такие изделия. Я лично подчеркиваю на том, чтобы трижды подумать, перед тем как покупать такие вещи в этом году, потому что использовать их законно будет невозможно", – сказал Белошицкий.

Он также напомнил, что на праздничный период комендантский час не отменяется – в большинстве регионов он действует с 23:00 до 05:00.

По его словам, полиция также работает над выявлением точек, где незаконно торгуют пиротехническими изделиями, и над привлечением продавцов к ответственности.

5 июня Зеленский поддержал петицию о запрете фейерверков во время военного положения и поручил Кабмину рассмотреть этот вопрос. Петиция была зарегистрирована за несколько дней до Нового года, но набрала необходимое количество голосов после того, как РФ начала полномасштабное вторжение и стала обстреливать мирные города.

23 июня в Киеве запретили фейерверки на время войны и езду на авто с громким выхлопом.

16 августа Рада сделала первый шаг к запрету салютов, фейерверков и петард в Украине, поддержав соответствующий законопроект за основу. Во втором чтении его еще не рассматривали.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.