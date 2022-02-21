В Киев пришла метеорологическая весна. Зима была очень короткой, почти рекорд

В Киев пришла метеорологическая весна, зима 2021/22 была почти рекордно короткой. Об этом сообщает Центральная обсерватория имени Срезневского.

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Метеорологи отмечают, что с 6 февраля среднесуточная температура воздуха в Киеве стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует, что метеорологическая весна пришла в Киев на месяц раньше нормы.

Отмечается, что зима 2021/22 длилась всего 48 дней – с 20 декабря по 5 февраля. Это на полтора месяца короче средних многолетних показателей.

Кроме того, такая зима оказалась самой короткой за всю историю наблюдений, отмечают в обсерватории. Исключением был сезон 2019/20, когда метеорологическая зима так в Киев и не пришла.

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Марк Сировой

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