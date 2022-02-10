+12,7°С: украинские полярники в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд
Специалисты украинской станции Академик Вернадский в Антарктиде зафиксировали температурный рекорд – так жарко в последний раз было почти 40 лет назад. Об этом сообщается в Facebook Национального антарктического научного центра.
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По данным полярников, столбик термометра поднялся до +12,7°С. В последний раз температура +11,7°С поднималась в 1984 году.
Ученые связывают аномальное тепло на Южном полюсе с явлением "атмосферной реки" – теплые массы воздуха и влаги из тропиков быстро перенеслись в Антарктиду.
По словам исследователей, потепление усилил так называемый эффект "горного фена" – сильный теплый ветер с гор, который возникает из-за осадков над горами. В дни температурного рекорда скорость ветра достигала 27,9 м/c.
Ученые отмечают, что глобальное потепление увеличит количество осадков в полярницы районах. Это значит, что в Антарктиду будет больше прибывать теплый ветер с гор.
Исследователи предупреждают: такие температурные рекорды – один из очевидных факторов изменения климата на планете.
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- В августе из-за теплой зимы на станцию в Антарктиде вернулись пингвины.
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