Из-за теплой зимы в Антарктиду внезапно вернулись пингвины - фото

Обычно пингвины массово возвращаются на остров во второй половине октября, отметил биолог

Из-за аномально теплой зимы в Антарктиде на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" внезапно вернулись пингвины. Об этом передает Национальный антарктический научный центр.

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"Сегодня на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого периода года (сейчас в Антарктиде разгар зимы, как в начале февраля у нас) вернулись. Это пингвины дженту или субантарктические, которые являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена наша станция, во все сезоны, кроме зимы", — пишут в центре.

По словам биолога Александра Салганского обычно пингвины массово возвращаются на остров во второй половине октября (соответствует апрелю на нашем полушарии).

В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, но в этом году зима выдалась аномально теплой - высота снежного покрова 46 см (для сравнения - два года назад цифра была в три раза больше - 151 см, в 2019 - 130 см).

"Мир меняется, и пингвины адаптируются к новым условиям - даже быстрее, чем мы учимся эти условия прогнозировать", - резюмируют ученые.

21 апреля 25-я Украинская антарктическая экспедиция преодолела свирепый пролив Дрейка и добралась до станции "Академик Вернадский", несмотря на тяжелый путь, который откладывался из-за пандемии коронавируса.

Наталия Софиенко

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