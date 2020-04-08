Со дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фото

С глубины 280 метров в проливе Пенола сотрудники украинской антарктической экспедиции впервые отобрали образцы глубоководных беспозвоночных обитателей: среди них виды, которых ранее в этом регионе не находили. Об этом в Facebook сообщил сотрудник Института биологии и медицины Киевского университета Шевченко Владлен Трохимец.
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Среди поднятого со дна и толщи воды при помощи глубинной сетки – фораминиферы, губки, полипы, актинии, полихеты, моллюски, морские пауки, звезды и ежи, а также офиуры и асцидии.
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Сейчас ученые занимаются идентификацией, по их словам, уникальных глубоководных антарктических морских животных.
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Фото: facebook.com/vladlen.trokhymets