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08.04.2020, 10:42

Со дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фото

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Со дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фото
Со дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фото
Со дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фотоСо дна в Антарктиде украинцы подняли "уникальных глубоководных животных" – фото

Украинские исследователи с антарктической станции "Академик Вернадский" отловили в сети ранее неизвестные для этого региона виды гидробионтов

С глубины 280 метров в проливе Пенола сотрудники украинской антарктической экспедиции впервые отобрали образцы глубоководных беспозвоночных обитателей: среди них виды, которых ранее в этом регионе не находили. Об этом в Facebook сообщил сотрудник Института биологии и медицины Киевского университета Шевченко Владлен Трохимец.

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Среди поднятого со дна и толщи воды при помощи глубинной сетки – фораминиферы, губки, полипы, актинии, полихеты, моллюски, морские пауки, звезды и ежи, а также офиуры и асцидии.

Смотрите фото: Невероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне

Сейчас ученые занимаются идентификацией, по их словам, уникальных глубоководных антарктических морских животных.

  • В 2019 году впервые за 22 года работы украинской антарктической станции "Академик Вернадский" была начата ее модернизация.
  • Ранее команда 25-й украинской антарктической экспедиции не смогла добраться до станции из-за коронавирусной пандемии.
  • Часовые Антарктиды. Как живут и работают украинские полярники на самом краю земли - в спецпроекте LIGA.net.

Смотрите фото: "Нетипичная ситуация". К украинцам в Антарктиде приплыл огромный тюлень

Фото: facebook.com/vladlen.trokhymets

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Теги: исследование, станция, антарктида, открытие, биология, животное, зоология, антарктика, вернадский, полярная станция
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