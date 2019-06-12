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12.06.2019, 12:16

Невероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортаж

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Невероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортаж
Невероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортаж
Невероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортажНевероятные краски. Как выглядит Антарктика в июне: фоторепортаж

Глава станции "Академик Вернадский" опубликовал фото природы в Антарктике

Биолог и руководитель нынешней экспедиции на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" Игорь Дикий опубликовал в своем Facebook фото природы вокруг станции.

"В июне на УАС "Академик Вернадский" между холодными рассветами и закатом солнца все меньше времени. День короткий…Пока позволяет погода нужно успеть собрать материал и выполнить научную работу за пределами станции", - написал он.

Станция расположена на Аргентинском архипелаге вблизи Антарктического полуострова.

27 мая сообщалось, что в районе украинской полярной станции наступил период холодов. "Пингвины покинули остров Галиндез. Осталась лишь 24-я украинская антарктическая экспедиция", - писал тогда Дикий. 

Это уже 24-я по счету экспедиция. В этот раз в нее впервые вошли женщины.

Читайте также спецпроект LIGA.net: Часовые Антарктики. Как живут и работают украинские полярники на самом краю земли

 

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Теги: академик вернадский, антарктика
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