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27.05.2019, 08:58

Зима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фото

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Зима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фото
Зима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фото
Зима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фотоЗима близко. Станцию Вернадский в Антарктиде сковывают льды: фото

С 1996 года британская станция "Фарадей" была бесплатно передана Украине и переименована в станцию "Академик Вернадский". Сейчас ее модернизируют.

В районе украинской полярной станции "Вернадский", которая расположена на Аргентинском архипелаге вблизи Антарктического полуострова, наступает период холодов. Об этом у себя в Facebook пишет биолог и руководитель нынешней экспедиции Игорь Дикий.

"Зима наступает... Южный ветер с полюса принес холод. Пингвины покинули остров Галиндез. Осталась лишь 24-я украинская антарктическая экспедиция", - пишет доцент кафедры зоологии Львовского нацуниверситета им. Франко.

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В команду впервые за 20 лет вошли женщины. В составе экспедиции семь научных и трое инженерно-технических сотрудников, а также врач и повар. Вся экипировка у полярников - исключительно украинского производителя. Из Киева они улетели в конце марта. Восемь участников ранее уже зимовали на станции (у одного это уже восьмая экспедиция), а четверо отправятся туда впервые.

В начале 2019-го стало известно, что "Вернадского" впервые со дня передачи ее Украине капитально отремонтируют и модернизируют.

Какая сейчас погода на станции, всегда в режиме реального времени можно посмотреть здесь.

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Фото: Facebook / Ігор Дикий, Оксана Савенко, Олександр Зулус

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Теги: антарктида, экспедиция, НАНЦ, вернадский, полярная станция, полярник
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