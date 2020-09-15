На украинской станции в Антарктиде родился тюлень: полярники просят помочь с именем – фото

На Академике Вернадском в Антарктиде родился тюлень, полярники предлагают пользователям Facebook придумать детенышу имя

14 сентября на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

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Детеныш пока что напуган и держится около матери, заявляют полярники. "Предлагаем традиционно всем вместе придумать имя для этой маленькой красотки", - говорится в сообщении на Facebook. Комментариями с предложениями нужно оставлять под постом.

Также в антарктическом научном центре рассказали, что беременность тюленей длится 10 месяцев. Рождение происходит прямо на льду, новорожденные тюлени весят приблизительно 25-30 кг, в длину они достигают 1,3 м. Выкармливание малыша матерью продолжается около семи недель. Живут тюлени около 20 лет.

Владислав Сердюк

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