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На украинской станции в Антарктиде родился тюлень: полярники просят помочь с именем – фото

15.09.2020, 12:19
На украинской станции в Антарктиде родился тюлень: полярники просят помочь с именем – фото - Фото
Тюлени на Академике Вернадском (Фото - пресс-служба Национального антарктического научного центра)

На Академике Вернадском в Антарктиде родился тюлень, полярники предлагают пользователям Facebook придумать детенышу имя

14 сентября на украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде родился тюлень. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

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Детеныш пока что напуган и держится около матери, заявляют полярники. "Предлагаем традиционно всем вместе придумать имя для этой маленькой красотки", - говорится в сообщении на Facebook. Комментариями с предложениями нужно оставлять под постом. 

Также в антарктическом научном центре рассказали, что беременность тюленей длится 10 месяцев. Рождение происходит прямо на льду, новорожденные тюлени весят приблизительно 25-30 кг, в длину они достигают 1,3 м. Выкармливание малыша матерью продолжается около семи недель. Живут тюлени около 20 лет. 

Владислав Сердюк
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