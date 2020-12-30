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В Киеве 31 декабря городской транспорт будет работать дольше

30.12.2020, 19:51
В Киеве 31 декабря городской транспорт будет работать дольше - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Киеве продлят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Работа метро будет продлена на два часа. Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города – около 2:15. Дополнительные часы работы добавятся к обычному расписанию каждой станции, расположенному на входе и на платформе.

Как отмечается, на станции "Золотые ворота" 31 декабря, 1 и 7 января возможно кратковременное закрытие на вход, чтобы все желающие могли добраться елки на Софийской площади. В это время все эскалаторы будут работать на подъем избежание давки на платформе.

Также в эти дни вход могут ограничивать на станциях "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

График движения наземного общественного транспорта, который проходит возле станций метрополитена, будет согласован с расписанием прохождения последних поездов метро.

Столичный фуникулер будет работать круглосуточно.

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Наталия Медведева
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