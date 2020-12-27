Шляпу с главной елки страны установили на Софийской площади: фото

Шляпу, которая украшала главную елку страны, и которую впоследствии из-за протеста христианских церквей пришлось заменить на звезду, установили в качестве арт-объекта на Софийской площади в Киеве. Об этом в Facebook сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

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"Длиннющая очередь стоит к самому лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебным шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!" – написала она.

"Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и я рада, что нам удалось в конце концов выполнить обещание – вернуть волшебную шляпу", – добавила чиновница.

В этом году в оформлении новогодних локаций решили использовать тематику "сказочного леса", поэтому организаторы, проект Folk Ukraine, заменили традиционную звезду на шляпу.

Это решение раскритиковали в Православной церкви Украины и протестантских церквях. Они настаивали, что на елке должна быть вифлеемская звезда. В ПЦУ заявили, что "оформление специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством Христовым". Также тема вызвала оживленные дискуссии в соцсетях.

После этого в Folk Ukraine пообещали в канун Дня Святого Николая заменить шляпу звездой.

17 декабря шляпу сняли и заменили ее звездой, изготовление которой обошлось в 75 000 грн.

Вадим Ребрина

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