UA

Шляпу с главной елки страны установили на Софийской площади: фото

27.12.2020, 21:19
Шляпу с главной елки страны установили на Софийской площади: фото - Фото
Фото: facebook.com/diana.popova

Шляпу, которая украшала главную елку страны, и которую впоследствии из-за протеста христианских церквей пришлось заменить на звезду, установили в качестве арт-объекта на Софийской площади в Киеве. Об этом в Facebook сообщила директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Длиннющая очередь стоит к самому лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебным шляпой. Символическое фото под самым ожидаемым арт-объектом сезона можно сделать у главной елки страны!" – написала она.

"Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и я рада, что нам удалось в конце концов выполнить обещание – вернуть волшебную шляпу", – добавила чиновница.

  • В этом году в оформлении новогодних локаций решили использовать тематику "сказочного леса", поэтому организаторы, проект Folk Ukraine, заменили традиционную звезду на шляпу.
  • Это решение раскритиковали в Православной церкви Украины и протестантских церквях. Они настаивали, что на елке должна быть вифлеемская звезда. В ПЦУ заявили, что "оформление специально задумывалось так, чтобы как можно меньше было ассоциаций с Рождеством Христовым". Также тема вызвала оживленные дискуссии в соцсетях.
  • После этого в Folk Ukraine пообещали в канун Дня Святого Николая заменить шляпу звездой. 
  • 17 декабря шляпу сняли и заменили ее звездой, изготовление которой обошлось в 75 000 грн. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
киев новый год рождество елка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Археология Рождества

ИсторииАрхеология Рождества
 