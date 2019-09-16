В Киеве человек открыл огонь по приехавшим на вызов пожарным

Пожар (фото - pixabay.com)

15 сентября в Киеве по пожарным, которые приехали на вызов, начал стрелять житель одного из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что пять выстрелов резиновыми пулями из револьвера системы наган осуществили в сторону служащих дежурных отделений 17-й и 15-й пожарно-спасательных частей.

В пресс-службе пишут, что инцидент произошел во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской, в Голосеевском районе. Спасатели установили, что горит пристройка к жилому дому и приступили к разведке и ликвидации пожара.

Сообщается, что первый выстрел прозвучал во время разведки в частном доме. По данным ГСЧС, в доме находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Пожарные ушли с территории дома - отмечается, что к этому моменту возгорание уже было ликвидировано.

Отмечается, что стрелявший вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов, не обращая внимания на просьбы пожарных прекратить.

В ГСЧС пишут, что стрелка задержали прибывшие полицейские. Во время задержания человек добровольно отдал оружие и извинился, объяснив, что не узнал спасателей.

В результате инцидента никто не пострадал.

14 сентября загорелся один из клубов на острове Долобецкий. К тушению были привлечены более 50 спасателей и 9 единиц техники, в том числе пожарный катер. Обошлось без пострадавших и жертв.

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