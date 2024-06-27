В Киеве человек попал под поезд метро: закрыты на вход четыре станции

Иллюстративное фото: Киевский метрополитен, Facebook

В Киеве человек попал под поезд метро, из-за чего закрыты на вход четыре станции. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

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Пассажир попал под поезд на станции "Университет", на место происшествия вызваны медики и правоохранители.

Закрыты на вход станции на красной линии: "Политехнический институт", "Вокзальная", "Университет", "Театральная".

Движение поездов на линии организовано от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Хрещатик" до станции "Лесная".

ДОПОЛНЕНО В 12:15. КГГА сообщила, что организовано челночное движение по "красной" линии метро от станции "Шулявская" до "Театральной". Поезда мимо станции "Университет" идут без остановки. Пересадочный узел "Театральная" – "Золотые ворота" возобновил работу.

С 3 июня в Киеве изменены графики движения поездов метро – интервалы составляют четыре минуты в часы пик. Киевский метрополитен ранее анонсировал, что это придется сделать из-за нехватки кадров.

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