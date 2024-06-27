У Києві людина потрапила під потяг метро: зачинено на вхід чотири станції. З'явились фото

Ілюстративне фото: Київський метрополітен, Facebook

У Києві людина потрапила під потяг метро, через що зачинено на вхід чотири станції. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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Пасажир потрапив під потяг на станції "Університет", на місце події викликано медиків і правоохоронців.

Зачинено на вхід станції на червоній лінії: "Політехнічний інститут", "Вокзальна", "Університет", "Театральна".

Рух поїздів на лінії організовано від станції "Академмістечко" до станції "Шулявська" та від станції "Хрещатик" до станції "Лісова".

ДОПОВНЕНО О 12:15. КМДА повідомила, що організовано човниковий рух "червоною" лінією метро від станції "Шулявська" до "Театральної". Поїзди повз станцію "Університет" йдуть без зупинки. Пересадочний вузол "Театральна" – "Золоті ворота" відновив роботу.

ДОПОВНЕНО О 12:40. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що потерпілого деблоковано з-під вагона метро. Він в шоковому стані, без травматичної ампутації нижніх кінцівок.

З 3 червня у Києві змінено графіки руху поїздів метро – інтервали сягають чотирьох хвилин у години пік. Київський метрополітен раніше анонсував, що це доведеться зробити через брак кадрів.

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