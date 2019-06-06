В Киеве эвакуировали Окружной админсуд из-за "минирования"

Фото: пресс-служба суда

В Киеве эвакуировали Окружной административный суд из-за сообщения о якобы минировании. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба суда.

Из здания вывели сотрудников и посетителей. Все судебные заседания перенесли.

Найдены ли в помещениях суда или на прилегающей территории взрывоопасные вещества - пока не сообщается.

Ранее сегодня сообщалось, что в Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании здания сорвались около 30% операций, а также были отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкозаболеваниями.

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