В Киеве эвакуировали Окружной админсуд из-за "минирования"

В Киеве эвакуировали Окружной административный суд из-за сообщения о якобы минировании. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба суда.
Из здания вывели сотрудников и посетителей. Все судебные заседания перенесли.
Найдены ли в помещениях суда или на прилегающей территории взрывоопасные вещества - пока не сообщается.
Ранее сегодня сообщалось, что в Киевском Институте рака из-за ложного сообщения о минировании здания сорвались около 30% операций, а также были отменены курсы химио- и лучевой терапии для пациентов с онкозаболеваниями.
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