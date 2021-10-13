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В Киеве из-за футбола 15 октября могут закрыть три станции метро

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 11:51
В Киеве из-за футбола 15 октября могут закрыть три станции метро - Фото
Фото: depositphotos.com

Из-за проведения 15 октября футбольного матча возможны ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Льва Толстого". Об этом сообщает сайт Киевского метрополитена.

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Матч "Шахтер" (Донецк) – "Заря" (Луганск) начнется на НСК "Олимпийский" в 17:00.

В связи с этим возможны изменения в работе метро. Перед началом игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", после завершения — станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Льва Толстого".

В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают придерживаться масочного режима.

  • Со 2 октября и до середины декабря из-за ремонта на эстакаде Южного моста в Киеве будет частично ограничено движение.
  • 12 октября департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосдаминистрации разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута.

Читайте также: Новые правила пассажирских перевозок не коснутся несовершеннолетних – Ляшко

Виктория Найдёнова
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транспорт футбол киев метро Дворец спорта матч Льва Толстого олимпийская
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