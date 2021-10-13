В Киеве из-за футбола 15 октября могут закрыть три станции метро

Из-за проведения 15 октября футбольного матча возможны ограничения в работе станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Льва Толстого". Об этом сообщает сайт Киевского метрополитена.

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Матч "Шахтер" (Донецк) – "Заря" (Луганск) начнется на НСК "Олимпийский" в 17:00.

В связи с этим возможны изменения в работе метро. Перед началом игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", после завершения — станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Льва Толстого".

В метрополитене приносят извинения за неудобства и призывают придерживаться масочного режима.

Со 2 октября и до середины декабря из-за ремонта на эстакаде Южного моста в Киеве будет частично ограничено движение.

12 октября департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосдаминистрации разорвал с двумя перевозчиками договоры на обслуживание 21-го городского маршрута.

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Виктория Найдёнова

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