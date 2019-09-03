В Киеве из-за глобального потепления продолжается лето

Фото: ЕРА

Из-за глобального потепления метеорологическое лето в Киеве, которое началось в середине мая, закончится лишь в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Средняя температура воздуха летом этого года в Киеве на 2,7ºС превысила климатическую норму. Она составила + 21,4ºС.

В обсерватории говорят, что нынешнее лето было одним из самых теплых в Киеве с 1881 года.

13 августа, когда температура после полудня поднялась до + 35°С, был достигнут температурный рекорд.

Этим летом было 22 дня, когда температура превышала 30°С. Прошлым летом - всего 12.

Прошедший июнь оказался самым теплым за 139 лет наблюдений. Вместе с тем июль стал самым холодным в XXI веке, но все же его температура превысила климатическую норму на полградуса.