В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола

Фото: LIGA.net

Сегодня, 10 марта, в Киеве из-за футбола возможно ограничение на вход станций метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Изменения в работе метро возможны в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев).

Реклама

"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

Встреча начинается в 17:00. Команды сражаются в 21-м туре украинской Премьер-Лиги. "Бело-синие" подопечные Александра Хацкевича проведут генеральную репетицию перед ответной игрой с "Челси" в рамках Лиги Европы.

Смотрите также: "Челси" - "Динамо": в следующий раз киевлянам будет очень трудно