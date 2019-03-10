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10.03.2019, 15:27

В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола

В Киеве могут ограничить вход на три станции метро из-за футбола - Фото
Фото: LIGA.net

"Бело-синие" подопечные Александра Хацкевича проведут генеральную репетицию перед ответной игрой с "Челси" - сыграют с "Арсеналом"

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Сегодня, 10 марта, в Киеве из-за футбола возможно ограничение на вход станций метро Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Изменения в работе метро возможны в связи с проведением на НСК Олимпийский футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Арсенал" (Киев).

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"Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении. 

Встреча начинается в 17:00. Команды сражаются в 21-м туре украинской Премьер-Лиги. "Бело-синие" подопечные Александра Хацкевича проведут генеральную репетицию перед ответной игрой с "Челси" в рамках Лиги Европы.

Смотрите также: "Челси" - "Динамо": в следующий раз киевлянам будет очень трудно

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Теги: футбол, динамо, киев, арсенал, метро
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