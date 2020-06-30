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В Киеве могут отложить внедрение е-билета на полгода

В Киеве могут отложить внедрение е-билета на полгода - Фото
Фото: Киевский метрополитен/Facebook
30.06.2020, 15:23

Запуск e-билета в Киеве могут отложить из-за льготников из других городов

Столичная власть готова отсрочить введение единого электронного билета до 1 января 2021 года, чтобы правительство урегулировало вопрос о компенсации льготного проезда в транспорте Киева для иногородних. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Заместитель председателя КГГА Марина Хонда отметила, что целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшить оборот наличных и ввести учет пассажиров, в том числе и льготников, для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам.

Вместе с тем она отметила, что Киев столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне: речь идет о компенсации льгот для иногородних.

В Киеве 240 000 человек имеют право на льготный проезд, также бесплатно могут пользоваться транспортом пенсионеры, а это 480 000 жителей Киева. Согласно Конституции, проезд для льготников должно компенсировать государство, но  с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты. 

По словам Хонды, столичный бюджет не может покрыть расходы на льготы для людей из других регионов, а если им самим придется платить за проезд в киевском транспорте, это будет социальной несправедливостью. В КГГА считают, что государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы было решено, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательстве, сообщила Хонда.

"А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - подчеркнула она.

В КГГА также сообщили, что пассажиры, имеющие право льготного проезда, смогут пользоваться проездными удостоверениями старого образца до конца года. 

Наталия Софиенко
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е-билет киев льготники гражданский транспорт
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