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31.01.2019, 18:52

В Киеве мужчина умер за рулем Chrysler во время движения - СМИ

В Киеве мужчина умер за рулем Chrysler во время движения - СМИ - Фото
Фото: kiev.informator.ua

Свидетели происшествия пытались самостоятельно вытащить мужчину из салона, однако не смогли открыть дверь

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В Киеве мужчина умер за рулем Chrysler, задев припаркованный автомобиль и врезавшись в забор. Об этом сообщает издание Информатор.

Согласно сообщению, случай произошел на улице Житней.

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По информации издания, водитель сел за руль и немного отъехал от дома. В этот момент мужчине стало плохо - он задел припаркованный Daewoo Lanos и врезался в забор.

Свидетели происшествия пытались самостоятельно вытащить мужчину из салона, однако не смогли открыть дверь.

Достать тело удалось спасателям.

На место происшествия также приехали медики, которые зафиксировали смерть мужчины.

Жена погибшего якобы подтвердила, что у ее мужа были проблемы со здоровьем.

Официально причину смерти установит вскрытие.

Во вторник около 19:00 на автодороге Одесса-Овидиополь у Гребного канала произошло ДТП с участием маршрутки, грузового и легкового автомобилей, в котором погибли двое полицейских. Еще четыре человека были ранены.

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Теги: дтп, смерть, здоровье, автомобиль, Chrysler
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