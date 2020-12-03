В Киеве на 10 дней частично ограничили работу моста Метро: график дорожных работ
03.12.2020, 13:09
Мост метро (Фото: depositphotos.com)
В Киеве до 13 декабря частично ограничили движение по мосту Метро. Об этом сообщает пресс-служба Киевавтодора.
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Отмечается, что ограничения введены в связи с противоаварийными работами. Чтобы уменьшить нагрузку на трафик, дорожники будут работать:
– с 08:00 до 14:00 в сторону Левого берега;
– с 14:00 до 17:00 в сторону Правого берега.
В пресс-службе также сообщают, что с 21:00 4 декабря о 12:00 7 декабря в связи с ремонтом будет частично ограничено движение по Северному мосту. Работать будут в сторону Троещины, в основном на выходных.
- 27 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае введения локдауна в столице он будет выступать за продолжение работы общественного транспорта
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