В Киеве на неделю ограничат движение на проспекте Победе

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В Киеве в связи с реконструкцией Шулявского путепровода с 13 по 20 апреля ограничат движение на проспекте Победы, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С 13 по 15 апреля движение будет ограничено в направлении центра, с 16 по 19 апреля – в направлении области. Движение будут ограничивать также ночью с 16 по 20 апреля с 23:00 до 06:00.

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Шулявский путепровод закрыли на 17 месяцев. Работы по демонтажу моста начались в марте.

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