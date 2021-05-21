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В Киеве на Подоле протестовали против полицейского насилия и "наркопритонов": фото, видео

21.05.2021, 17:10
В Киеве на Подоле протестовали против полицейского насилия и
Фото: hromadske.ua

В Киеве, под подольским отделением полиции прошла акция против полицейской жестокости. После рейдов в культурных заведениях и избиения музыканта Дмитрия Бугайчука участники акции требуют увольнения начальника Подольского управления полиции. Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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Активисты требуют прекратить "сафари" на творческую молодежь и наказать правоохранителей, которые совершали нападения на культурные заведения Подола и отдельных людей, в частности на Бугайчука.

"Сотрудники культурных заведений, которые становились жертвами силовиков, неоднократно подавали жалобы в правоохранительные органы. Однако насилие над культурным сообществом не утихает, и стать его жертвой можно не только на территории заведений досуга", ㅡ приводит издание слова организаторов акции. 

Они говорят, что полиция выбирает людей по внешнему виду, чтобы вымогать взятки.

По данным Украинской правды, в акции приняли участие около 500 человек. Участники держали плакаты с надписями "Полиция насилует и убивает, но не защищает. Почему?", "Уберите мусор с Подола", "Рейв своих не бросает".

Также на мероприятии раздавались призывы к отставке министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщает Бабель.

Примечательно, что в это же время у отделения полиции была организована контракция. Около 20 человек стояли с изготовленными по одному образцу плакатами, на которых былин написаны антинаркотические лозунги: "Стоп наркопритоны в Киеве", "Требуем остановить наркотический геноцид украинцев", "Стоп метадоновые аптеки" и проч.

Кроме того участники этой акции требовали закрыть культурные заведения, против которых ранее полиция проводила рейды, вызвавшие возмущение участников акции против полицейского произвола.

Директор организации "Мир без зависимости" Артем Забранский сказал журналистам, что свою акцию они решили провести сегодня, потому что вчера у членов организации якобы прошли обыски.

В последнее время в Киеве случилось несколько громких скандалов с жестким задержанием граждан полицией. 15 мая у станции электрички "Вышгородская" патрульные полицейские жестко задержали несовершеннолетнего. На видео зафиксировано, как полицейский немотивированно бьет подростка по голове. 19 мая на улице Кирилловской полицейский спецназ избил киевского художника и музыканта Дмитрия Бугайчука. 

Вадим Ребрина
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полиция арсен аваков культура митя бугайчук
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