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05.04.2019, 17:46

В Киеве на выходных изменятся маршруты транспорта: схемы

В Киеве на выходных изменятся маршруты транспорта: схемы - Фото
Фото: LIGA.net

Автобусы будут временно курсировать по измененным маршрутам

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В Киеве 6 и 7 апреля на время проведения 9-го международного полумарафона и чемпионата Ассоциации балканских легкоатлетических федераций по полумарафону внесут изменение в работу наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Изменения будут действовать с утра 6 апреля до 22:00 7 апреля.

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Временно изменятся маршруты автобусов: №62

№115

№119

7 апреля с 08:00 до 14:40 изменятся маршруты автобусов: №№21,234

№62

Нажмите, чтобы увеличить:

№73

№114

№115

Ранее сегодня сообщалось, что в Пасхальную ночь в Киеве метро и наземный транспорт будут работать дольше.

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Теги: транспорт, киев
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