В Киеве на выходных изменятся маршруты транспорта: схемы

В Киеве 6 и 7 апреля на время проведения 9-го международного полумарафона и чемпионата Ассоциации балканских легкоатлетических федераций по полумарафону внесут изменение в работу наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Изменения будут действовать с утра 6 апреля до 22:00 7 апреля.
Временно изменятся маршруты автобусов: №62
№115
№119
7 апреля с 08:00 до 14:40 изменятся маршруты автобусов: №№21,234
№62
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№73
№114
№115
Ранее сегодня сообщалось, что в Пасхальную ночь в Киеве метро и наземный транспорт будут работать дольше.