В Киеве в Пасхальную ночь транспорт будет работать дольше – КГГА

Фото: LIGA.net

В Киеве в ночь с 27 на 28 апреля общественный транспорт будет работать дольше. Соответствующее постановление приняла Киевская городская государственная администрация.

Метро в ночь с 27 на 28 апреля будет работать на час дольше, а утром начнет работать на час раньше.

Реклама

Наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро, будет работать ночью на час дольше и тоже утром начнет работать на час раньше.

С 05:00 до 10:00 28 апреля увеличат количество единиц городского пассажирского транспорта, маршруты которого проходят возле церквей.

3 апреля сообщалось, что отопление в Киеве отключат на 10 дней раньше.