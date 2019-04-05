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05.04.2019, 13:00

В Киеве в Пасхальную ночь транспорт будет работать дольше – КГГА

В Киеве в Пасхальную ночь транспорт будет работать дольше – КГГА - Фото
Фото: LIGA.net

Метро закроется на час позже и откроется на час раньше. Другие виды транспорта также изменят график работы

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В Киеве в ночь с 27 на 28 апреля общественный транспорт будет работать дольше. Соответствующее постановление приняла Киевская городская государственная администрация.

Метро в ночь с 27 на 28 апреля будет работать на час дольше, а утром начнет работать на час раньше.

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Наземный пассажирский транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро, будет работать ночью на час дольше и тоже утром начнет работать на час раньше.

С 05:00 до 10:00 28 апреля увеличат количество единиц городского пассажирского транспорта, маршруты которого проходят возле церквей.

3 апреля сообщалось, что отопление в Киеве отключат на 10 дней раньше.

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Теги: транспорт, киев, пасха
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