В Киеве напали на студентов из Конго: открыто дело о разжигании расовой вражды

По результатам конфликта на Виноградаре полиция открыла дело о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды

На столичном Виноградаре группа пьяных мужчин, уроженцев Ровенской области, спровоцировала конфликт с тремя гражданами Демократической Республики Конго. Одного из темнокожих мужчин ударили в лицо. Полиция открыла уголовное дело, в том числе по статье о разжигании расовой вражды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Согласно материалам следствия, группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения "спровоцировала конфликт с тремя гражданами другого государства", которые ожидали на улице такси.

Как сказано в сообщении прокуратуры, на просьбу иностранцев прекратить конфликт мужчины не отреагировали, вместо этого они "совершили потасовку, в ходе которой один из них нанес иностранцу удар кулаком в лицо, а другой повредил авто, которое приехало на вызов".

Полиция установила двоих активных участников инцидента и задержала их. Ими оказались уроженцы Ровенской области, 1996 по 1997 годов рождения.

Одному из задержанных сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 161 (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, соединенные с насилием), другому - по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Устанавливаются другие участники конфликта.

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Киев оперативный сообщил, что пострадавшие - студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры, они из Демократической Республики Конго. По информации журналистов, на троих африканцев напали пять человек.

Один из пострадавших на видео говорит, что, когда он с друзьями ждал такси, к ним подошел пьяный мужчина и сказал: "С...ка, бл...ть, черные, чего вы тут ждете?". После этого, по словам молодого человека, к ним начали приставать. Студенты говорят, что кто-то из напавших стрелял из пистолета.

Предупреждаем, на видео присутствует ненормативная лексика.

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Вадим Ребрина

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