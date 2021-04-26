В Киеве ночью 27 и 28 апреля ожидаются сильные заморозки – Укргидрометцентр

27 и 28 апреля в Киеве ночью ожидаются сильные заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как отмечается, ночью температура воздуха может опуститься до -3°С (II уровень опасности, оранжевый), а на поверхности земли – до -5°C.

Днем 27 апреля синоптики прогнозируют в Киеве плюсовую температуру 9-11°С, ветер западный, 5-10 м/с, без осадков.

Днем 28 апреля ожидается 11-13 градусов тепла, ветер западный, 3-8 м/с, без осадков.

По классификации Укргидрометцентра, оранжевый уровень опасности объявляется при опасных погодных условиях, желтый – при потенциально опасных. Самый высокий уровень – красный. Его объявляют при крайне опасных погодных условиях.

21 апреля по всей Украине объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся заморозков.

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Наталия Медведева

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