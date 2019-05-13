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13.05.2019, 17:24

В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы

В Киеве объявлен первый уровень опасности из-за грозы - Фото
Фото: pixabay.com

Ожидается, что гроза в столице продлится до конца суток

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До конца суток сегодня, 13 мая, в Киеве объявлен первый уровень опасности – желтый – из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Ранее сегодня синоптики сообщили, что в течение всего дня в Украине пройдут периодические дожди. В то же время, до конца недели осадки должны прекратиться.

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На западе, как сообщалось, ожидается +19 градусов, востоке и севере +23 градусов, юге +24 градусов. В центре воздух прогреется до +23 градусов.

Дожди с грозами в течение 14-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.

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Теги: киев, погода, гроза
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