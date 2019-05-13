Семь районов Киева останутся без горячей воды: перечень

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В Киеве продолжаются плановые гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к работе в осенне-зимний период, поэтому горячей воды не будет в семи районах. Об этом сообщает КП Киевтеплоэнерго.

"С 13-14 мая Киевтеплоэнерго будет испытывать сети на гидравлическую плотность на четырех теплоисточниках. Гидравлические испытания на отдельном участке продлятся не менее 14 дней", - отмечается в сообщении.

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С 13 мая проведение гидравлических испытаний начнется на теплоисточнике СТ-2. Поэтому услуги по централизованному горячему водоснабжению временно будут отсутствовать в Оболонском и Подольском районах.

С 14 мая в связи с испытаниями горячей воды временно не будет в Шевченковском, Голосеевском, Соломенском, Печерском и Дарницком районах.

9 октября НАК Нафтогаз подписал мировое соглашение с Киевэнерго и коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго, что помогло возобновить поставки тепловой энергии потребителям Киева.