В Киеве ограбили ювелирный магазин: фото

В Киеве неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин вчера, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы.
В полиции добавили, что в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с ружьем. "Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - сказали в пресс-службе.
В результате нападения никто не пострадал. Охранника в этот момент не было на месте.
Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения, разыскивая мужчину.
Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.