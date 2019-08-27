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В Киеве ограбили ювелирный магазин: фото

В Киеве ограбили ювелирный магазин: фото - Фото
Фото: kyiv.npu.gov.ua
27.08.2019, 08:51

По данным полиции, мужчина, угрожая ружьем, разбил две витрины и забрал ювелирные украшения

В Киеве неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин вчера, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы.

В полиции добавили, что в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с ружьем. "Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - сказали в пресс-службе.

В результате нападения никто не пострадал. Охранника в этот момент не было на месте.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения, разыскивая мужчину.

Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

  • В Киеве в ночь на 26 августа двое неизвестных выстрелили по зданию по адресу Паньковская, 5.
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полиция ограбление ювелирный магазин
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