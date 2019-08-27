В Киеве ограбили ювелирный магазин: фото

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве неизвестный мужчина, угрожая ружьем, ограбил ювелирный магазин вчера, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие случилось на улице Драйзера в Деснянском районе столицы.

В полиции добавили, что в ювелирный магазин зашел неизвестный мужчина с ружьем. "Он предупредил продавщиц, что это разбойное нападение, и требовал не сопротивляться. Правонарушитель разбил две витрины, забрал ювелирные украшения и скрылся", - сказали в пресс-службе.

В результате нападения никто не пострадал. Охранника в этот момент не было на месте.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, изъяли и обрабатывают видео с камер наблюдения, разыскивая мужчину.

Решается вопрос об открытии уголовного производства в. 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.