В Киеве ограничат движение по ряду улиц из-за спортивного пробега и съемок фильма

Завтра, 12 сентября, в Киеве ограничат движение по ряду улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия и съемками фильма.

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С 4:00 до 12:00 будет полностью ограничено движение по Гаванскому мосту. Там будут снимать фильм, сообщили в пресс-службе КГГА.

На время перекрытия движения транспорта на Гаванском мосту будут внесены изменения в маршрут автобуса № 114. Движение автобусов будет организовано от ул. Милославской до ул. Набережно-Рыбацкой по собственному маршруту, далее – ул. Электриков – ул. Межигорская – ул. Набережно-Луговая – ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по собственному маршруту.

12 сентября также ограничат движение по ряду улиц в связи с проведением спортивного пробега.

Ограничение движения вводится с 08:00 и до 12:00 на улице Саксаганского и проспекте Победы (в направлении центра), сообщает патрульная полиция Киева.

Также движение транспорта будет ограничено на частях улиц, прилегающих к маршруту:

Эспланадной

Шота Руставели

Большой Васильковской

Антоновича

Владимирской

Тарасовской

Паньковской

Льва Толстого

Симона Петлюры

Шолуденко

переулке Политехническом

Академика Янгеля

Гарматной

выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана и других.

Вадим Ребрина

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