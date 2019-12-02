В Киеве охранник погиб при попытке потушить пожар в детсаду

Мужчина погиб при попытке потушить детский сад в Днепровской районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Пожар возник на первом этаже детского сада на пр. Гагарина, 9А. На момент прибытия спасателей у здания находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно, охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.
В 7:35 пожар потушили. Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.
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