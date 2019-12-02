В Киеве охранник погиб при попытке потушить пожар в детсаду

К прибытию пожарных мужчина уже погиб

Мужчина погиб при попытке потушить детский сад в Днепровской районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар возник на первом этаже детского сада на пр. Гагарина, 9А. На момент прибытия спасателей у здания находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно, охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар.

В 7:35 пожар потушили. Причина пожара и обстоятельства смерти человека будут установлены правоохранительными органами.

в Нью-Йорке арестовали 52-летнюю работницу детского сада , которая, как подозревает полиция, нанесла ножевые ранения пятерым людям в детском саду, включая трех детей. 21 сентября

2 октября слон в Харькове цирковой слон подошел к забору детсада, за которым стояли дети, обхватил его хоботом и начал толкать сооружение . В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте также: Пожар в детском саду США: пятеро погибших - видео