В Киеве ожидается усиление снега: у Кличко просят водителей не выезжать в город

В Киеве сегодня, 17 ноября, прогнозируется усиление снегопада, сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Водителей из-за снега просят не выезжать в город на автомобилях. Киевские власти призывают их пользоваться общественным транспортом.

КГГА также призывает не создавать пробки, чтобы в них не останавливалась снегоуборочная техника.

Синоптики предупреждали о похолодании, гололедице и снеге в Киеве в ближайшие дни.

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Марко Сировой

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