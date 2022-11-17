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В Киеве ожидается усиление снега: у Кличко просят водителей не выезжать в город

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 07:34
В Киеве ожидается усиление снега: у Кличко просят водителей не выезжать в город - Фото
Снег в Киеве (иллюстративное фото - pixabay.com)

В Киеве сегодня, 17 ноября, прогнозируется усиление снегопада, сообщает Киевская горгосадминистрация.

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Водителей из-за снега просят не выезжать в город на автомобилях. Киевские власти призывают их пользоваться общественным транспортом.

КГГА также призывает не создавать пробки, чтобы в них не останавливалась снегоуборочная техника.

  • Синоптики предупреждали о похолодании, гололедице и снеге в Киеве в ближайшие дни.

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Марко Сировой
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киев погода снег
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