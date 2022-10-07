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Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов "мизерная" — Укргидрометцентр

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 14:11
Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов
Зима в Киеве (Фото: LIGA.net)

Грядущая зима в Украине не будет суровой, а вероятность продолжительных морозов является "мизерной". Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, цитирует его пресс-служба Кабинета министров.

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По его словам, зима 2022-2023 годов в Украине не будет суровой, а такая вероятность — "мизерная".

Он отметил, что все зимы в стране проходят с температурным режимом выше привычной нормы. 

"Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не обозначатся", — сказал синоптик. 

Читайте также: Температура в домах киевлян будет ниже нормы: 18-19 градусов – Кличко 

Дмитро Гриниченко
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