Зима в Украине не будет суровой. Вероятность долгих морозов "мизерная" — Укргидрометцентр
07.10.2022, 14:11
Зима в Киеве (Фото: LIGA.net)
Грядущая зима в Украине не будет суровой, а вероятность продолжительных морозов является "мизерной". Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, цитирует его пресс-служба Кабинета министров.
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По его словам, зима 2022-2023 годов в Украине не будет суровой, а такая вероятность — "мизерная".
Он отметил, что все зимы в стране проходят с температурным режимом выше привычной нормы.
"Не исключаются морозные периоды, возможно, даже сильные. Но они будут короткими и на общем периоде зимы не обозначатся", — сказал синоптик.
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