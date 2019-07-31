В Киеве оштрафовали более 4000 курильщиков за полгода

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За полгода в Киеве оштрафовали 4 297 человек за курение в общественных местах, сообщил в Facebook депутат Киевсовета Александр Пабат со ссылкой на ответ полиции Киева на запрос.

Уточняется, что общая сумма штрафов составила 94 033 грн.

Согласно ответу полиции, в прошлом году было 6 596 нарушителей ст. 175-1 КУ об административных правонарушениях и они принесли бюджету 131 666 грн. В 2013 году полиция составила 12 780 протоколов и штрафы составили 134 745 грн.

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10 июля сообщалось, что Министерство здравоохранения готовит новый законопроект по борьбе с курением.