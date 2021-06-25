В киевском метро упал на рельсы пассажир. Движение по синей ветке уже возобновили
25.06.2021, 09:10
Фото: Киевский метрополитен
В столичном метрополитене произошло ЧП - на станции Майдан Незалежности на рельсы упал пассажир. Пришлось приостанавливать движение почти по всей синюю ветке – от "Теремков" до "Олимпийской" и от "Контрактовой площади" до "Героев Днепра", пишет пресс-служба метро.
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На место сразу же прибыли правоохранители, состояние упавшего пассажира пока неизвестно. По информации свидетелей произошедшего, на рельсы он прыгнул сам.
Спустя 15 минут движение по ветке восстановили, сейчас на месте работают спасатели и медики.
- 17 мая на станции "Арсенальная" один из пассажиров пытался совершить самоубийство, прыгнув под поезд метро.
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