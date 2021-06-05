Кличко анонсировал открытие метро на Виноградаре в этом году. Троещине придется подождать

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в 2021 году будет открыта как минимум одна станция метро — на жилом массиве Виноградарь. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

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По словам Кличко, открытие станции профинансировано, "никаких проблем быть не должно".

"Неоднократно выезжал на строительство ветки метро. Из 1300 метров под землей уже более 900 метров проложено. Осталось еще несколько вещей. Там немного есть нарушения по срокам. Но компания Киевметрострой гарантирует, что к концу года мы сможем открыть станцию", – сказал мэр.

В то же время, метро на Троещине будет еще не скоро. Без открытия Подольско-Воскресенского моста метро в этот район провести невозможно.

"Без моста это метро построить невозможно. В "теле" моста еще есть линия метро. Сейчас идут проектные работы, я не буду рассказывать сказок, но вопрос строительства метро – это, я думаю, 4-5 лет", – сказал Кличко.

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Вадим Ребрина

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