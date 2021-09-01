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В Киеве открыли еще один центр вакцинации от коронавируса: адрес и расписание

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 14:15
В Киеве открыли еще один центр вакцинации от коронавируса: адрес и расписание - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

В Киеве открылся еще один пункт массовой вакцинации в ТЦ Эпицентр на Кольцевой дороге. Запись с 2 сентября 2021 открыто на сайте helsi.

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Вакцинироваться против коронавируса в ТЦ по адресу Кольцевая дорога, 1Б, можно будет с 10:00 до 17:30.

Прививку можно будет сделать вакцинами CoronaVac и AstraZeneca, вакцина Moderna доступна только для второй прививки.

Записаться на вакцинацию можно здесь.

Денис Юдин
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киев вакцинация коронавирус COVID-19
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