В Киеве открыли еще один центр вакцинации от коронавируса: адрес и расписание
01.09.2021, 14:15
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)
В Киеве открылся еще один пункт массовой вакцинации в ТЦ Эпицентр на Кольцевой дороге. Запись с 2 сентября 2021 открыто на сайте helsi.
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Вакцинироваться против коронавируса в ТЦ по адресу Кольцевая дорога, 1Б, можно будет с 10:00 до 17:30.
Прививку можно будет сделать вакцинами CoronaVac и AstraZeneca, вакцина Moderna доступна только для второй прививки.
Записаться на вакцинацию можно здесь.
- В Украине заканчивается вакцина Moderna. Сейчас ею делают только вторые прививки, а в сентябре новой партии не ожидается.
- В то же время Министерство здравоохранения рассчитывает получить 28 млн доз вакцин от коронавируса до конца года. В минувшие выходные Украина получила почти 200 000 доз вакцины Pfizer от США.
- На 31 августа в Украине сделали более 9 млн прививок от коронавируса.
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