В Киеве открыли еще один центр вакцинации от коронавируса: адрес и расписание

В Киеве открылся еще один пункт массовой вакцинации в ТЦ Эпицентр на Кольцевой дороге. Запись с 2 сентября 2021 открыто на сайте helsi.

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Вакцинироваться против коронавируса в ТЦ по адресу Кольцевая дорога, 1Б, можно будет с 10:00 до 17:30.

Прививку можно будет сделать вакцинами CoronaVac и AstraZeneca, вакцина Moderna доступна только для второй прививки.

Записаться на вакцинацию можно здесь.

Денис Юдин

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