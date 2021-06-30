В Киеве открыты для купания 14 пляжей, но на пяти из них пока отдыхать не советуют: список
30.06.2021, 15:15
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
В столице к летнему сезону подготовили для купания 14 пляжей, однако из-за жары на некоторых из них сейчас отдыхать не рекомендуют, сообщает Киевская госадминистрация со ссылкой на коммунальное предприятие Плесо.
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Перечень пляжей для купания в Киеве:
- Днепровский район – Молодежный, Предмостная слободка, Венеция, Золотой, Детский, Радуга, Тельбин, Центральный, Радуга
- Оболонский район – Вербный, Пуща-Водица
- Деснянский – Черторой, Троещина
- Голосеевский – Галерная.
При этом, в связи с ухудшением качества воды купаться пока не советуют на пляжах Радуга, Тельбин, Вербный, Пуща-Водица и Троещина.
- 24 июня местные власти заявили, что на пяти пляжах Киева нашли кишечную палочку.
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