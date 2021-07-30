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В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации от коронавируса: адрес, график работы

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2021, 16:49
В Киеве открывают еще один центр массовой вакцинации от коронавируса: адрес, график работы - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

С 1 августа в Киеве открывается центр массовой вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Минздрава.

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Центр будет работать по адресу проспект Степана Бандеры, 36 – на базе ТРЦ Blockbuster Mall ежедневно без выходных с 11:00 до 21:00.

Записаться на вакцинацию могут все желающие в возрасте от 18 лет по телефону контакт-центра МОЗ 0800 60 20 19.

В центре будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

После прививки второй дозой вакцины у семейного врача можно получить международное свидетельство о вакцинации.

Сейчас полный курс прививок вакциной CoronaVac является основанием для пересечения границы таких стран, как Австрия, Финляндия, Нидерланды, Испания, Греция, Словения, Болгария, Турция, Египет и некоторых других.

Сейчас в Украине работает более 360 центров, из них 22 – в Киеве.

  • 28 июля Кабмин утвердил обновленный план вакцинации от COVID-19 до конца текущего года. Ожидается, что за период с апреля по декабрь Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса.

Читайте также: В Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет: показания

Наталия Медведева
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