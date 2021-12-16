В Киеве переименовали четыре улицы: Саратовской больше нет

Сегодня, 16 декабря, Киевсовет поддержал решение о переименовании четырех улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В Голосеевском районе столицы улица Амурская переименована в улицу Академика Кнышова, который построил одну из самых развитых отраслей современной медицины в украинской кардиохирургии, руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН.

В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы с таким же названием в Шевченковском районе города) переименована в улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр", переведенного на более чем 30 языков.

В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа.

В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки и будет воспроизводить в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика.

В Киевсовете напомнили, что при переименовании улицы необязательно менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать по собственному желанию. Остаются в силе документы на право собственности, автомобили и другие правоустанавливающие документы, в которых указанное старое названиее. Переименование улицы не влияет на реализацию избирательного права.

Внести изменения в правоустанавливающие документы можно во время очередного визита к нотариусу (например, при продаже имущества). В случае необходимости, справку об изменении названия улицы можно получить в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

4 ноября в Киеве переименовали 12 улиц и переулков и назвали несколько безымянных объектов, появился сквер Василия Слипака.

Наталия Медведева

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