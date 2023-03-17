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В Киеве сократят комендантский час

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 12:25
В Киеве сократят комендантский час - Фото
Сергей Попко.jpeg

В Киевской городской военной администрации решают вопрос о сокращении продолжительности комендантского часа в столице. Скорее всего, с 26 марта он будет действовать с 00:00 до 05:00. Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко, сообщает пресс-служба администрации.

"После решения вопроса по усовершенствованию системы инженерных заграждений сейчас идет процедурное согласование сроков и порядка изменения продолжительности комендантского часа в Киеве. Согласно рабочему варианту, вероятнее всего с 26-го марта 2023 года комендантский час в столице Украины сократится. Начиная с указанной даты, он будет продолжаться с 00:00 до 05:00 каждый день", – говорится в сообщении.

По словам начальника КМВА, новый период комендантского часа позволит увеличить время движения общественного транспорта и работы предприятий сферы обслуживания.

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Вадим Ребрина
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