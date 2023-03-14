UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве убирают часть блокпостов, блиндажей и окопов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 11:21
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

В Киеве демонтируют часть блокпостов и блиндажей, закопают окопы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Как отмечается, система инженерных заграждений в столице будет усовершенствована – такое решение приняли КГВА и командование группировки сил и средств обороны Киева 

В начале широкомасштабного вторжения в Киеве была развернута система оборонных инженерных заграждений – в каждом районе установили многочисленные блокпосты, оборудованные бетонными блоками, мешками с песком, вырыли окопы, блиндажи.

Сейчас прямая угроза боевых действий в Киеве сведена к минимальной.

Заграждения, в которых нет необходимости, разберут: блокпосты уберут с проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи.

Блокпосты и инженерные сооружения, которые останутся, будут усовершенствованы – непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы.

Еще часть инженерных заграждений переведут в "спящий" режиме: блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи оставят неподалеку, чтобы в случае возникновения угрозы, оперативно их вернуть.

Читайте также: В Киеве создали Музей фрагментов войны России против Украины

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевблокпост
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 