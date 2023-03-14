В Киеве демонтируют часть блокпостов и блиндажей, закопают окопы. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Как отмечается, система инженерных заграждений в столице будет усовершенствована – такое решение приняли КГВА и командование группировки сил и средств обороны Киева

В начале широкомасштабного вторжения в Киеве была развернута система оборонных инженерных заграждений – в каждом районе установили многочисленные блокпосты, оборудованные бетонными блоками, мешками с песком, вырыли окопы, блиндажи.

Сейчас прямая угроза боевых действий в Киеве сведена к минимальной.

Заграждения, в которых нет необходимости, разберут: блокпосты уберут с проезжей части, вывезут бетонные блоки, мешки с песком и противотанковые ежи, будут засыпаны окопы, демонтированы блиндажи.

Блокпосты и инженерные сооружения, которые останутся, будут усовершенствованы – непригодные бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи заменят новыми, укрепят блиндажи, приведут в порядок окопы.

Еще часть инженерных заграждений переведут в "спящий" режиме: блокпосты уберут с проезжей части, но бетонные блоки, мешки с песком, противотанковые ежи оставят неподалеку, чтобы в случае возникновения угрозы, оперативно их вернуть.

3 марта командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заверил, что небо над Киевской областью защищено.

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Наталія Медведєва

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