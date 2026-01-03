В Киеве подросток упала в яму с кипятком, образовавшуюся из-за аварии на теплотрассе

Несовершеннолетняя, которая 2 января упала в яму с кипятком на проспекте Валерия Лобановского, находится в реанимации

Место происшествия (Фото: Национальная полиция)

В Киеве несовершеннолетняя получила серьезные ожоги, упав в яму с кипятком, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранительных органов, 2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе произошел прорыв теплопровода системы отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность.

Несмотря на ограждение аварийного участка, пострадали два человека.

16-летняя девушка упала в яму с горячей водой, получив ожоги, поразившие около 73% тела. Несовершеннолетнюю госпитализировали, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, пострадала 53-летняя женщина, получившая ожоги ног, наступив в горячую воду, которая текла по тротуару.

Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям:

→ служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия;

→ нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия.

За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время правоохранительные органы оценивают действия чиновников, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию тепловых сетей.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

В конце октября 2025 года на магистральном водопроводе во Львове произошел прорыв. Несколько дней подряд жители областного центра и пригородов оставались без централизованного водоснабжения.