В Киеве подросток упала в яму с кипятком, образовавшуюся из-за аварии на теплотрассе
В Киеве несовершеннолетняя получила серьезные ожоги, упав в яму с кипятком, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
По данным правоохранительных органов, 2 января на проспекте Валерия Лобановского в Голосеевском районе произошел прорыв теплопровода системы отопления, в результате чего горячая вода вышла на поверхность.
Несмотря на ограждение аварийного участка, пострадали два человека.
16-летняя девушка упала в яму с горячей водой, получив ожоги, поразившие около 73% тела. Несовершеннолетнюю госпитализировали, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии в реанимации. Кроме того, пострадала 53-летняя женщина, получившая ожоги ног, наступив в горячую воду, которая текла по тротуару.
Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям:
→ служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия;
→ нарушение правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия.
За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. В настоящее время правоохранительные органы оценивают действия чиновников, ответственных за содержание и безопасную эксплуатацию тепловых сетей.
- В конце октября 2025 года на магистральном водопроводе во Львове произошел прорыв. Несколько дней подряд жители областного центра и пригородов оставались без централизованного водоснабжения.
