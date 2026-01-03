У Києві 16-річна дівчина впала у яму з окропом, утворену через аварію на тепломережі

Неповнолітня, яка 2 січня впала в яму з окропом на проспекті Валерія Лобановського, перебуває в реанімації

Місце події (Фото: Нацполіція)

У Києві неповнолітня отримала серйозні опіки, впавши в яму з окропом, яка виникла через комунальну аварію. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

За даними правоохоронців, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського у Голосіївському районі стався прорив теплопровідної труби системи опалення, внаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню.

Попри наявність огородження аварійної ділянки, постраждало дві людини.

У яму з гарячою водою впала 16-річна дівчина, отримавши опіки з ураженням близько 73% тіла. Неповнолітню ушпиталили, наразі вона перебуває у тяжкому стані в реанімації. Крім того, постраждала 53-річна жінка, яка отримала опіки ніг, вступивши у гарячу воду, яка текла по тротуару.

Поліціянти розпочали кримінальне провадження за двома статтями:

→ службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки;

→ порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.

За це передбачено до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці дають оцінку діям посадовців, відповідальних за утримання й безпечну експлуатацію тепломереж.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Наприкінці жовтня 2025 року на магістральному водогоні у Львові стався прорив. Кілька днів поспіль мешканці обласного центра та передмістя не мали централізованого водопостачання.