У Києві 16-річна дівчина впала у яму з окропом, утворену через аварію на тепломережі
У Києві неповнолітня отримала серйозні опіки, впавши в яму з окропом, яка виникла через комунальну аварію. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
За даними правоохоронців, 2 січня на проспекті Валерія Лобановського у Голосіївському районі стався прорив теплопровідної труби системи опалення, внаслідок чого гаряча вода вийшла на поверхню.
Попри наявність огородження аварійної ділянки, постраждало дві людини.
У яму з гарячою водою впала 16-річна дівчина, отримавши опіки з ураженням близько 73% тіла. Неповнолітню ушпиталили, наразі вона перебуває у тяжкому стані в реанімації. Крім того, постраждала 53-річна жінка, яка отримала опіки ніг, вступивши у гарячу воду, яка текла по тротуару.
Поліціянти розпочали кримінальне провадження за двома статтями:
→ службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки;
→ порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки.
За це передбачено до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці дають оцінку діям посадовців, відповідальних за утримання й безпечну експлуатацію тепломереж.
