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В Киеве подтверждены еще три случая коронавируса

В Киеве подтверждены еще три случая коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА
24.03.2020, 23:32

В Киеве официально зарегистрирован 31 случай заболевания COVID-19

В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Все трое заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома в самоизоляции. Еще один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Киевский городской лабораторный центр МОЗ проверяет на коронавирус образцы еще 22 людей.

Таким образом всего, на данный момент в Киеве официально зарегистрирован 31 случай заболевания COVID-19.

  • По последним данным МОЗ (по состоянию на 13:00), в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, три человека умерли.
  • В мире число инфицированных составило более 400 000 человек, 17480 умерли.

Ребрина Вадим
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