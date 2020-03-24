В Киеве подтверждены еще три случая коронавируса

В Киеве подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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Все трое заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома в самоизоляции. Еще один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
Киевский городской лабораторный центр МОЗ проверяет на коронавирус образцы еще 22 людей.
Таким образом всего, на данный момент в Киеве официально зарегистрирован 31 случай заболевания COVID-19.