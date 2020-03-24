Число заболевших коронавирусом в мире превысило 400 000 - последние данные

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Всего три дня понадобилось, чтобы число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире увеличилось на 100 000 и составило более 400 000 человек. Об этом говорят сведенные международной командой разработчиков и исследователей данные на сайте Worldometer.

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На данный момент в мире зафиксировано 400 964 случая заражения коронавирусом, 17 480 человек умерли от болезни, 103 750 выздоровели.

Вчера глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что от первого подтвержденного случая заболевания коронавирусом до 100 000 случаев прошло 67 дней, от 100 000 до 200 000 - 11 дней, от 200 000 до 300 000 - 4 дня. Чтобы количество заболевших превысило 400 000, потребовалось 3 дня.

На данный момент больше всего заболевших в Китае, где началась пандемия - 81 171 человек, там же и наибольшее количество выздоровевших - 73 159, умерло 3 277. Быстро растет число заболевших в Италии, США и Испании, там 63 927, 49 295 и 39 676 заболевших соответственно.

Самая высокая смертность на данный момент - в Италии, где умерли от инфекции уже более 6000 человек.

17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений .

перечень ограничений По состоянию на день 24 марта, в Украине лабораторно подтверждены 97 случаев заболевания коронавирусом, динамика нарастает.

В Китае выздоровели 90% заболевших коронавирусом.

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