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В Киеве появится сквер Василия Слипака, улица Вирского "переедет" и несколько переименуют

03.06.2021, 17:41
В Киеве появится сквер Василия Слипака, улица Вирского
Киев (Фото: depositphotos.com)

В Киеве появится сквер имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака, получат названия одна улица и две площади, а также переименуют девять улиц. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Сегодня, 3 июня, комиссия по вопросам наименований решила присвоить скверу на углу улиц Андреевский спуск и Боричев тик имя Василия Слипака.

"Присвоение скверу имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", – отметила замглавы КГГА Марина Хонда.

Новые названия получат две площади и одна улица:

- проезд от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу Новопечерские Липки в Печерском районе будет называться улица Николая Костомарова;

- безымянная площадь на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названа Кловская площадь;

- безымянная площадь на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названа площадь Отрадная.

Комиссия поддержала переименование ряда улиц и переулков:

- улица Академика Кржижановского в Святошинском районе переименована в улицу Омеляна Прицака;

- переулок Бабушкина в Шевченковском районе переименован в переулок Сенькивский;

- улица Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах переименована в улицу Холодноярскую;

- улица Крайняя в Деснянском районе переименована в улицу Осипа Мандельштама;

- улица Совхоз "Совки" в Соломенском районе переименована в улицу Пронивскую;

- переулок Радищева в Соломенском районе переименован в переулок Юрия Матущак;

- улица Саратовская в ​​Шевченковском районе переименована в бульвар Павла Вирского;

- улица Павла Вирского в Деснянском районе переименована в улицу Анатолия Авдиевского;

- переулок Валентины Терешковой 2-й в Дарницком районе переименован в переулок Христины Алчевской.

Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств №5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе №29 I-III ступеней Оболонского района Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

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Наталия Медведева
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