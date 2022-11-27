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В Киеве практически полностью восстановили подачу света, воды, тепла и связи – КГВА

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 10:04
В Киеве практически полностью восстановили подачу света, воды, тепла и связи – КГВА - Фото
Улицы Киева (фото - ЕРА)
обновлено

В Киеве практически полностью восстановлено электро-, водо-, теплоснабжение и связь после ракетных ударов России. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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На 09:00 27 ноября ремонтные работы в системе электросетей находятся на завершающей стадии, говорят военные власти столицы.

По данным КМВА, на утро большинство жителей города – со светом и без аварийных отключений. Однако из-за нагрузок на сеть возможны плановые отключения.

В масштабе столицы в штатном режиме работают водо-, теплоснабжение и связь, заявляют в администрации. Возможны лишь локальные аварийные ситуации.

ОБНОВЛЕНО В 10:43. По состоянию на 10:30 нагрузка на систему возросла – действуют отключения, сообщили в КМВА.

  • 26 ноября в ДТЭК заявили, что отключения электроэнергии для каждого абонента в Киеве не будут длиться дольше пяти часов подряд.

Читайте также: Отключений света может стать больше: Зеленский просит украинцев экономить 

Марко Сировой
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электричество вода киев связь свет кмва
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