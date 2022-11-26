В ДТЭК обещают, что с 26 ноября отключения в Киеве будут не дольше пяти часов

Энергохолдинг ДТЭК заявил, что с сегодняшнего дня, 26 ноября, киевлянам будут отключать свет не более чем на пять часов. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские электросети.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении сказано, что в Киеве продолжают действовать экстренные отключения, и свет будет поочередно включаться всем жильцам до стабилизации ситуации. Так как ситуация в энергосистеме остается чрезвычайно сложной, по всей стране, в том числе в Киеве, продолжают применяться экстренные отключения.

"Мы понимаем, что длительное отсутствие света усложняет жизнь жителей Киева. Поэтому с 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов", – сказано в сообщении.

В ДТЭК подчеркнули, что стабилизационные графики сейчас не применяются, и такой режим будет действовать до тех пор, пока не удастся снизить дефицит генерации электроэнергии.

"Если в вашем доме в течение периода после атаки РФ с 23 ноября и по сегодняшний день, 26 ноября, не появился свет, или с 26 ноября свет будет отсутствовать более пяти часов – просьба сообщать ДТЭК Киевские электросети через онлайн каналы", – призывают в ДТЭК.

Обращаться можно в чат-бот в Telegram, Viber, Facebook.

Читайте также: Электроэнергия, вода и связь: какая ситуация с коммуникациями в Киеве

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.