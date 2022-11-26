В Украине может увеличиться количество временных отключений электроэнергии, если вечером вырастет уровень потребления. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении и призвал украинцев к экономии.
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"В эти сутки наши энергетики продолжили восстановление системы. И есть уже больше возможностей генерировать и поставлять электричество. Но, к сожалению, еще недостаточно, чтобы сделать снабжение полностью стабильным", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что на утро 26 ноября уже вдвое меньше абонентов, чем вчера вечером, были отключены от электричества. В 14 областях и в Киеве все еще действуют ограничения для более чем 100 000 абонентов в каждом из регионов, сказал президент.
"Если вечером потребление вырастет, количество отключений может увеличиться. Это еще раз свидетельствует о том, как важно сейчас беречь энергию и потреблять ее рационально", – добавил Зеленский.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в частности по Киеву. Начались перебои со снабжением электроэнергией.
- К середине 24 ноября электроэнергия подана во все регионы Украины, а АЭС запустили до вечера.
- В Укрэнерго сообщили, что на возобновление потребления уйдет больше времени, чем после предыдущих атак.
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